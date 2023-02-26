السوداني يكشف عن مبادرة خاصة لدعم الشباب

2023/02/26 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، والتي جاءت تنفيذا لأهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم.

وقال السوداني، في كلمة اثناء الاجتماع إن "الحكومة عازمة، ومن خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها".

وبين السوداني؛ أن "احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الأعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان أفكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والإبداع".

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