الرشيد يضع الية جديدة لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي

2023/02/26 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، وضع الية جديدة لبيع الدولار للمسافرين والتي ستبدأ من يوم غدا الاثنين الموافق ٢٧/ ٢٠٢٣/٢

ودعا المصرف، في بيان المسافرين الى "مراجعة الفروع التي خصصت لايداع المبلغ بالدينار العراقي ومن ثم استلام الدولار من فرع مطار بغداد الدولي (حصرا) ".

واضاف ان "الايداع يكون خلال (٢٤) ساعة من موعد السفر والفروع هي

(ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ)

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