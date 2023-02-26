منصة تكشف عن أرقام “غير معقولة” لصادرات نفط العراق خلال 2022.. والسر؟

2023/02/26 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تناولت منصة متخصصة معدل تصدير العراق من النفط الخام خلال عام 2022 مقارنة بـ2021، فيما كشفت عن بلوغ صادرات العراق في بعض الاشهر الى 3.8 مليون برميل يوميًا.

وقالت منصة الطاقة، ان متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى السوق العالمية نحو 3.7 مليون برميل يوميًا في 2022، مقابل 3.43 مليون برميل يوميًا في 2021.

وسجّل شهر أبريل/نيسان 2022، أعلى كمية من صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بلغت 3.83 مليون برميل يوميًا، ثم شهر أكتوبر/تشرين الأول بكمية وصلت إلى 3.76 مليون برميل يوميًا.

بينما شهد مارس/آذار الماضي أقل مستوى لصادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا، وتلاه شهر يناير/كانون الثاني، بنحو 3.62 مليون برميل يوميًا.

وقفزت إيرادات العراق من صادرات النفط خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.

وبالعودة الى احصائيات سومو، فأن اعلى معدل تصدير كان في شهر تشرين الاول/ اكتوبر وبلغ 104.8 مليون برميل، مايعني معدل تصدير يومي بلغ 3.38 مليون برميل يوميًا.

وبمقارنتها مع ارقام المنصة الطاقة، يتضح مدى اختلاف المعلومات حيث ان اعلى كمية صادرات كانت في نيسان بحسبها وبلغت 3.83 مليون برميل يوميًا، الا انه في الحقيقة ان اعلى معدل تصدير للعراق كان في اكتوبر وعند 3.38 مليون برميل يوميًا.

ولتفكيك سبب هذا التضارب، فانه يبدو أن منصة الطاقة تتحدث عن صادرات العراق النفطية بالمجمل من بينها صادرات اقليم كردستان.

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