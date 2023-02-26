موقف اللاعبين المصابين للقوة الجوية

2023/02/26 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، مستجدات مصابي كرة الصقور تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وقال الناطق الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد في بيان إن “اللاعبين المصابين سيعودون للدفاع عن الوان الفريق في بداية المرحلة الثانية وتحديدا بعد مواجهة نوروز الاربعاء المقبل والتي يأمل من خلالها الملاك التدريبي مواصلة النتائج الايجابية وأنهاء النصف الاول […]

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