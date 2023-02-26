السمنة والتدخين ومرض السكر عوامل تزيد الإصابة بأمراض القلب

2023/02/26 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني الإصابة بأمراض القلب من الأمراض الصعبة التي يصاب بها البعض نتيجة للعديد من العوامل التي من دورها زيادة فرص الإصابة، ووفقا لموقع “mayoclinc” ونتعرف علي أبرز هذه العوامل. أوضح التقرير، أن أمراض […]

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