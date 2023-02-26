التخطيط تكشف نسبة البطالة في صفوف شباب العراق

2023/02/26 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط العراقية نسبة البطالة بين صفوف الشباب للأعمار بين 18 الى 30 سنة.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي: إن “نسب البطالة في […]

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