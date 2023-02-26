تعرف على موقف اللاعبين المصابين للقوة الجوية

2023/02/26 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، مستجدات مصابي كرة الصقور تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وقال الناطق الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد في بيان إن “اللاعبين المصابين سيعودون للدفاع عن الوان الفريق في بداية المرحلة الثانية وتحديدا بعد مواجهة نوروز الاربعاء المقبل والتي يأمل من خلالها الملاك التدريبي مواصلة النتائج الايجابية وأنهاء النصف الاول من المسابقة والعريق (بطل الشتاء)”.

وأوضح محمد أن “اللاعب حمود مشعان باشر رحلة العلاج التي تستغرق (15) يوماً في العاصمة اللبنانية بيروت وسيعود بعدها للمشاركة مع الفريق بعد اصابته في العضلة الخلفية”.

وأضاف أن “اللاعب شريف عبد الكاظم سيكون جاهزا بعد مواجهة نوروز إذ تماثل كلياً للشفاء، فضلاً عن زميليه حسن رائد وعلاء مهاوي حيث سيشاركان بتدريبات الفريق استعدادا للمواجهة الاخيرة من النصف الاول من الدوري”.

وأشار إلى أن “اللاعب كاظم رعد سيغيب عن صفوف الصقور لالتحاقه بمنتخب الشباب الذي ينتظره استحقاقا قاريا”.

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