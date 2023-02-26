الرئيس السوري يلتقي الوفد البرلماني العربي برئاسة الحلبوسي

2023/02/26 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس اتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

وجاء ذلك بعد وصول وفد اتحاد البرلمان العربي والذي يضم عددا من رؤساء البرلمانات العربية برئاسة رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي وصل إلى العاصمة السورية دمشق”.

وتهدف الزيارة لدعم الشعب السوري والوقوف معه جراء محنة الزلازل، فيما أكد الوفد النيابي العربي أن الاتحاد البرلماني داعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي.

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