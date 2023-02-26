جهاز مكافحة الارهاب يشتبك مع داعش في الانبار

2023/02/26 | 13:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاحد، خوضه اشتباكات ضارية مع عناصر “تنظيم...

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