2023/02/26 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة

الايراني العميد محمد رضا آشتياني،

اليوم الاحد، وقوف وزارة الدفاع

الايرانية بكامل قوتها الى جانب

العراق، معربا عن استعداد بلاده لتزويد

العراق بخبراتها لكي يصل الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تؤكد وقوفها بكامل قوتها الى جانب العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تؤكد وقوفها بكامل قوتها الى جانب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).