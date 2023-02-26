منتخب شباب العراق يغادر إلى أوزبكستان

2023/02/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غادر وفد منتخب شباب العراق، اليوم الأحد، الى اوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وفداً من منتخب الشباب لكرةِ القدم، غادر صباح اليوم، العاصمةَ بغداد على متن طائرةٍ خاصةٍ متوجهاً إلى العاصمةِ الأوزبكية طشقنط، وذلك للمشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً التي تقام هناك للفترة من الأول من الشهر المقبل حتى الثامن عشر منه".

واضاف أن "وفد منتخب الشباب تألفَ من محمد ناصر رئيساً للوفد، وخلف جلال وعلي جابر أعضاء، بينما تكوّن الجهازان الفني والإداري من نديم كريم مديراً إدارياً وعماد محمد مدرباً للمنتخب، والمساعدين حسان تركي وأحمد والي وحيدر جبار، ومدرب الحراس نوري عبد زيد، ووليد جمعة مدرباً اللياقة البدنيّة، ومنتظر مجبل محللاً فنياً، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً للمنتخب، وحسن خليفة مصوراً، والإداريين عماد جبار ومحمود كركيز وعدي جبار".

واشار الى أنه "ضم الوفد 22 لاعباً هم كل من: حسين حسن، سجاد محمد مهدي، سجاد محمد فاضل، مسلم موسى، عبد الرزاق قاسم، عمران زكي، أسهر علي، كاظم رعد، عبد القادر أيوب، آدم طالب، حسن علي، عباس كريم، مصطفى قابيل، علي جاسم، محمد جميل، عباس مانع، عباس فاضل، علي صادق، حيدر عبد الكريم، عباس ماجد، عبود رباح، علي عباس، بينما سيلتحق المحترف في يونيون ويسترن الأسترالي شربل شمعون بوفد المنتخب قادماً من أستراليا".

ويذكر أن منتخبَ الشباب سيلاقي في أولى مبارياته في النهائياتِ نظيره الاندونيسي في الأول من الشهر المقبل ضمن المجموعةِ الأولى التي تضم أيضاً المنتخبين الأوزبكستاني والسوري.

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