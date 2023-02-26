وزير العمل يعلن تكفله بالاطفال المعنفين من قبل والدهم وايواء اسرتهم

2023/02/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاحد، تكفله برعاية الأطفال المعنفين من قبل والدهم وايواء اسرتهم.

وذكر بيان لوزارة العمل وتلقته (بغداد اليوم) أن “الاسدي تكفل برعاية الأطفال ووالدتهم الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتعرضون للتعنيف من قبل والدهم".

ووجَّـه الاسدي بحسب البيان" بإيواء هذه الاسرة في احدى دور الدولة، وتوفير الحماية اللازمة لها، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الوزارة".





وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على والد الاطفال المعنفين، فيما تم التحفظ عليهم.

وذكر مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ساعات طويلة وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية تم القاء القبض على والد الاطفال المعنفين والتحفظ على الأطفال".

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