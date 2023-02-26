مبيعات البنك المركزي تتجاوز 161 مليون دولار

2023/02/26 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأحد، بنسبة 56% لتسجل 161 مليون دولار.

وذكر مراسل "الاقتصاد نيوز" أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 161 مليونا و162 الفا و413 دولارا، بارتفاع بلغ 56% مقارنة بمبيعات يوم الخميس الماضي التي بلغت 106 ملايين و855 الفا و419 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات بواقع 97 مليونا و162 الفا و413 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 69 مليون دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا، وكان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 185 شركة.

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