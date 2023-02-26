2023/02/26 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -6VoftH42wY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. نهاية شاب عراقي امام والدته على يد منتسب امني .. كارثة اليوسفية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. نهاية شاب عراقي امام والدته على يد منتسب امني .. كارثة اليوسفية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).