السوداني يبحث مع رئيس البرلمان العربي مجمل القضايا العربية والإقليمية

2023/02/26 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع رئيس البرلمان العربي مجمل القضايا العربية والإقليمية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس […]

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