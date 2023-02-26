العسومي يشيد بدور القضاء العراقي: اعطى صورة ايجابية للقضاء في الدول العربية

2023/02/26 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اشاد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي ، اليوم الاحد، بدور القضاء العراقي، مبيناً انه اعطى صورة ايجابية عن القضاء في الدول العربية.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه […]

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