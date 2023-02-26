مشهد مرعب رصدته كاميرا.. شاهد ما حدث لرجال إطفاء عندما هاجمتهم كلاب شرسة في الشارع

2023/02/26 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشاهد مرعبة وثقتها الكاميرات، هاجمت كلاب شرسة أحد المارة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وقالت شرطة المدينة إن رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا توفي بعد أن هاجمه كلبان في سان أنطونيو، وتم القبض على مشتبه به في الحادث.وتقول ديبرا فلوريس إنها حاولت إلى جانب ابنها مساعدة الرجل الذي هاجمته الكلاب ذاتها، حيث رصدت كاميرا مراقبة الحادث الذي وقع في يناير.

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