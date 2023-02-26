التجارة تحدد موعد توزيع السلة الغذائية الخاصة برمضان

2023/02/26 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، جاهزية السلَّة الغذائية لشهر رمضان، فيما حددت موعد توزيعها.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي إن “السلة الغذائية جاهزة لشهر رمضان وسيتم اطلاقها قبل بداية الشهر الفضيل بخمسة أيام”.

وأضافت، أن “مواد السلَّة الغذائية هي ذاتها التي توزع شهرياً، إلّا أن هناك مقترحات لإضافة بعض المواد لها مثل البيض والدجاج”.

وأكدت “إننا نحتاج الى موافقات رئاسة الوزراء لإضافة تلك المواد”، موضحة، أن “السلة الغذائية أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على أسعار المواد الغذائية”.

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