اللجنة القانونية النيابية: جمع تواقيع لسحب قانون الانتخابات والتوافق السياسي غائب لتمريره

2023/02/26 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية، الاحد، عن المباشرة بجمع التواقيع لسحب قانون الانتخابات المحلية، مبينة ان التوافق السياسي غائب لتمريره داخل البرلمان.وقــال عضو اللجنة رائــد المالكي، في تصريح لصحيفة “الـصـبـاح”: إن قـانـون الانتخابات قدم في الجلسة السابقة بطريقة مستعجلة وفيها التفاف، … Readmore

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