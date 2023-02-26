الرئيس السوري يستقبل وفد اتحاد البرلمان العربي في قصر الشعب في دمشق

2023/02/26 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، وفد اتحاد البرلمان العربي في “قصر الشعب” بالعاصمة السورية دمشق.وكان وفد اتحاد البرلمان العربي والذي يضم عدداً من رؤساء البرلمانات العربية برئاسة رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي وصل، في وقت سابق من … Readmore

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