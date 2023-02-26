العثور على جثث 3 رعاة اغنام مغدورين واغتيال شاب عشريني غربي نينوى

2023/02/26 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالعثور على ثلاث جثث لرعاة اغنام واغتيال شاب عشريني غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على ثلاثة جثث تعود لرعاة اغنام قرب مجمع خانة صور في سنجار غرب الموصل عليها اثار اطلاقات نارية".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر، إلى أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بعد خروجه من تأدية صلاة الظهر في جامع المتقي بقضاء البعاج غربي المحافظة.

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