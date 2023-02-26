المخابرات الإيرانية: انفجارات

2023/02/26 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد يومين من سماع دوي انفجارات وطلقات نارية بالقرب من كرج، وصفه وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب زاده، بأنه "عملية وهمية للعدو"، كما أعلن عن اكتشاف "فريق مدرب" فشل في تنفيذ عملية في أصفهان.

وقال خطيب زاده، في اجتماع مجلس الأمن بمحافظة خوزستان، مساء السبت 25 فبراير (شباط): "لقد نفذ الأعداء عملية وهمية في كرج، حتى يتمكنوا من استغلالها لتحقيق هيبة لأنفسهم، لكن هذه الأخبار المكذوبة عمرها قصير".

وكانت تقارير قد نشرت في الفضاء السيبراني، مساء الخميس الماضي، تتحدث عن سماع دوي انفجارات متتالية ونيران مضادة للطائرات قرب كرج.

لكن وكالة أنباء"إرنا"، نقلا عن مصدر مطلع، وصفت سبب الانفجار بأنه "تمرين عسكري" في ثكنة قرب كرج، تعرضت خلاله أهداف العدو لنيران الدفاع الجوي، ليلاً، لعدة دقائق.

كما أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن أصوات الانفجارات حول كرج تتعلق بـ"تمرين قوات الباسيج" في "معسكر تدريب الشهيد مطهري".

وتأتي هذه الأصوات في حين تعرض أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من كرج، في يوليو (تموز) 2021، للهجوم ووصفه المسؤولون الإيرانيون في ذلك الوقت بـ"التخريب".

وأكد علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة في ذلك الوقت، وقوع هذا الهجوم.

كما تشير التقارير الأخيرة من كرج إلى أن منشأة عسكرية في أصفهان تعرضت مؤخرًا لهجوم بطائرة مسيرة وأن إيران حددت إسرائيل بوصفها سبب هذا الهجوم.



لكن السلطات الإسرائيلية لم تعلق على هذا الأمر.

وفي هذا السياق، قال وزير المخابرات الإيراني: "تم اكتشاف فريق في أصفهان، وعلى الرغم من التدريب الذي تلقوه، فشل الفريق في تنفيذ عمليته".



كما هددت إيران أوكرانيا بعد هذا الهجوم.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي: "على أوكرانيا أن لا تسعى لاختبار صبر إيران"، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كييف والتصريحات السابقة لمستشار رئيس أوكرانيا بشأن الهجوم على مجمع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

وفي وقت سابق، أثار إرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا غضب سلطات كييف.

المصدر: إيران إنترناشيونال

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