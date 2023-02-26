2023/02/26 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3DsFk2X0lag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوباني.. الإدارة المحلية بصدد دراسة الشروط الخاصة بالبناء بعد فاجعة الزلزال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوباني.. الإدارة المحلية بصدد دراسة الشروط الخاصة بالبناء بعد فاجعة الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).