بدء لقاء أمني في الأردن

2023/02/26 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ في مدينة العقبة الساحلية في أقصى جنوب الأردن، الأحد، اجتماع "أمني سياسي" بين ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة" في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

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