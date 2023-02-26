2023/02/26 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، أنَّ وفداً من دائرة الاسترداد فيها وصل لدولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة الأصوليَّة؛ تمهيداً لتسلُّم المدانين اللذينِ تمَّ إلقاء القبض عليهما في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من النزاهة يصل الإمارات لاستكمال إجراءات تسليم مدانين بتهم فساد المركز الخبري الوطني.

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