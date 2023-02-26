2023/02/26 | 15:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تتحدث مصادر عن فشل مساعي الصلح بين شيوخ ووجهاء العشائر وبين...

ظهرت المقالة الخنجر والحلبوسي على مفترق طرق وقوائم منفصلة في الانتخابات المرتقبة أولاً على المسلة.

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