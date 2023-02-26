نقابة اطباء الاسنان تدعو لغلق العيادات في عموم العراق (وثيقة)

2023/02/26 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت نقابة أطباء الاسنان في العراق، اليوم الاحد، الى غلق جميع العيادات في عموم البلاد على إثر عمليات الاغتيال التي طالت الكوادر الطبية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن نقالة أطباء الاسنان قررت اغلاق جميع العيادات في عموم العراق، جراء استهداف الكوادر الطبية، التي كان آخرها عميلة اغتيال الطبيب احمد طلال المدفعي، في محافظة ديالى، من قبل مجهولين.

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