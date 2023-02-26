النزاهة: استرداد المديرين الاسبقين لمصرف التجارة وصحَّة بابل من الامارات

2023/02/26 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفـد من دائـرة الاستـرداد في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، الى دولـة الإمـارات لاستكمال إجراءات تسليم مدانين بتهم فساد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وفداً من دائرة الاسترداد فيها وصل الى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة الأصوليَّة؛ تمهيداً لتسلُّم المدانين اللذينِ تمَّ إلقاء القبض عليهما في الأيام المنصرمة على الأراضي الإماراتيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة".

وأكدت الهيئة أن "الوفد حمل في جعبته الملفَّات الكاملة الخاصَّة بإدانة المُتَّهمينِ في قضايا فساد وهدر واختلاس الأموال العامَّة، من تهمٍ وتحقيقاتٍ وقراراتٍ قضائيَّةٍ خاصَّةٍ بالمدانين كلٍّ من المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، ومدير صحَّة بابل الأسبق".

وفي التاسع من شباط الجاري، أعلنت الهيئة، القبض على المدير الأسبق للمصـرف العـراقي للتجـارة على أراضي دولـة الإمارات العـربيَّة المُتَّحـدة؛ المدانة بإحداث ضرر بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره 1,116,024,788 مليار دولار أمريكي، و90،786,020.500 مليار دينارٍ عراقيٍّ.

فيما كشفت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أيضاً أنَّ جهودها تكلَّلت بإلقاء القبض على المدير العام الأسبق لصحة لبابل، الـمدان بعدة قضايا، منـها: رفع فواتيـر صرف مستحقات الشركـة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشـروع "الديلزة الدمويَّة" لأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافاً لبنود العقد، وغيرهما من القضايا المدان بها.

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