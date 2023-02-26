زيدان والعسومي يبحثان جهود القضاء في فرض سيادة القانون

2023/02/26 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، جهود القضاء في فرض سيادة القانون.

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