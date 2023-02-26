2023/02/26 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الحلبوسي على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي يصل إلى دمشق قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الحلبوسي على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي يصل إلى دمشق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الحلبوسي على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي يصل إلى دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).