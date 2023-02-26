بيان رسمي بشأن التعرض الإرهابي في الأنبار

2023/02/26 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، بياناً بشأن التعرض الإرهابي في المحافظة، والذي أودى بحياة أربعة من مقاتلي الحشد العشائري.

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