مجلة ألمانية: الصين سلمت طائرات لروسيا عبر دولة الإمارات

2023/02/26 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة شبيغل الألمانية أنه بالرغم

من الرفض الصيني الاتهامات الأمريكية

بأن بكين كانت تبحث ارسال مساعدات

لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، إلا أن

معلومات استخبارية وصلتها، بينت قيام

الحكومة الصينية بتسليم

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