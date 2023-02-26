الحبس سنتين لمن يقتل كلبا في الأردن

2023/02/26 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت وسائل الإعلام الأردنية مؤخرا

التذكير بأن قانون العقوبات الأردني

يجرم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة

لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس

لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20

دينارا على كل من “ض

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