"من أجل مصالح الدولة".. بيان جزائري بشأن السفارة في كييف

2023/02/26 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر، الأحد، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية، أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف، بعد عام من إغلاقها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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