الفساد إلى الأمام سر

2023/02/26 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي – شتترجه من الناس يحصل بعد طيب وبعيني شفت الشاة تسحل تره بذيب – شتترجه من ديناك يحصل بعد زين تمدح بابو سفيان وتلعن بالحسين بعودتنا بالزمن الى...أكمل القراءة ←

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