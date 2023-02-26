إلى يوم الساعة الغربية

2023/02/26 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف أن تعاني شعوب الدول التي التحقت بالمعسكر الإيراني من تدهور أوضاعها المعيشية فإن السر يكمن في أن تلك الدول كانت قد وظفت ثرواتها في خدمة الاقتصاد الإيراني...أكمل القراءة ←

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