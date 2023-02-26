كيف نواجه المحتوى الطائفي الهابط..؟

2023/02/26 | 15:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري خاضت حكومة محمد شياع السوداني، ووزارة الداخلية العراقية، معركة من نوع آخر، هي معركة المحتوى الهابط والسيء، الذي نراه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الفضائيات،وجلّ هذه...أكمل القراءة ←

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