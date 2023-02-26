مجلس الشعب السوري يعقد جلسته بحضور رؤساء برلمان ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2023/02/26 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، جلسته بحضور رؤساء برلمان ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأحد، إلى مطار دمشق الدولي وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في تصريح صحفي من مطار دمشق: “نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال”، مضيفاً: “نقول للشعب السوري..



نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة”.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ في تصريح له من المطار: “هذه الزيارة للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك ونشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق”.

وتوجه الحلبوسي صباح اليوم، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا.

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