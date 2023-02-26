2023/02/26 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت نقابة أطباء الاسنان في العراق، اليوم الاحد، غلق جميع العيادات في عموم البلاد على إثر عمليات الاغتيال التي طالت الكوادر الطبية.وبحسب وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الأسنان تغلق العيادات الخاصة في عموم العراق ليوم غد الإثنين..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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