وزير الموارد يعلن التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن نصب محطات قياس على الأنهر الحدودية

2023/02/26 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله،اليوم الاحد، توصل العراق إلى تفاهم مع إيران بشأن نصب محطات قياس على الأنهر الحدودية.وذكرت بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس […]

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