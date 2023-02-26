2023/02/26 | 15:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hxdtE-0oW_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - رحال م٣ - الحلقة ٤٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خانقين العراقية.. مدينة التعايش والأصالة - رحال م٣ - الحلقة ٤٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).