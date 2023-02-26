السوداني يؤكد موقف العراق الثابت من القضية العادلة للشعب الفلسطيني

2023/02/26 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت والمبدئي من “القضية العادلة” للشعب الفلسطيني.وقال مكتب السوداني في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المشارك في المؤتمر … Readmore

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