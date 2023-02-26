رئيس الجمهورية يشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر

2023/02/26 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية والتشريعية الحامية للأمن المائي، فيما اكد أهمية اعتماد طرق الري الحديثة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ترأس، اليوم، في قصر بغداد، اجتماعاً موسّعاً كُرّس حول ملف المياه في البلد، […]

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