فيديو يظهر انزلاق مركبات على طريق ثلجي في أمريكا.. شاهد ما حدث

2023/02/26 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي اجتاحت فيه عاصفة قوية مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت مشاهد وثقتها الكاميرات على طرق سريعة تكسوها الثلوج في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا لحظة وقوع عدد من الحوادث المرورية بسبب تراكم الثلوج على الطريق والذي أدى إلى انزلاق المركبات، لكن يبدو أن الولاية كانت مستعدة هذه المرة بشكل أفضل، إذ يقول مسؤولون إن عدد الحوادث كان أقل مما كان متوقعًا.

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