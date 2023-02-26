بريطانيا تعاني من أزمة خضار... رفوف المتاجر خالية من الطماطم

2023/02/26 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه بريطانيا أزمة في الخضار الطازج

منذ أيام، حيث تقنن بعض سلاسل المتاجر

البريطانية كميات اقتناء الخس والطماطم

بسبب النقص المريع في المعروض منها.



حسب

ما ذكر تقرير لصحيفة "ذا غارديان" اليوم

الأحد.

وي

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