وفد من النزاهة يصل إلى الإمارات لتسلم حمدية الجاف

2023/02/26 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم

الأحد، أنَّ وفداً من دائرة الاسترداد

فيها وصل لدولة الإمارات العربيَّة

المُتَّحدة؛ لغرض استكمال الإجراءات

القانونيَّة الأصوليَّة؛ تمهيداً

لتسلُّم المدانين اللذينِ ت

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