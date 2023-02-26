وزير الدفاع الألماني: الحكم على الصين بأفعالها لا بأقوالها

2023/02/26 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلين- (رويترز)

أبدى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأحد، تشككاً إزاء اقتراح صيني لوقف إطلاق النار في الحرب بأوكرانيا.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع محطة دويتشلاند فونك: «حينما أسمع تقارير، لا أعلم إن كانت صحيحة أم لا، بأن الصين ربما تخطط لإمداد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما في الوقت نفسه تقدم خطة سلام، فإنني أقترح أن نحكم على الصين بأفعالها لا بأقوالها».

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