الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف

2023/02/26 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر، الأحد، نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن «هذا القرار يأتي في إطار المحافظة على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد، سيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها، بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا».

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس/ آذار العام الماضي بعدما شنت روسيا حرباً واسعة النطاق على أوكرانيا.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيز التنفيذ «في أقرب وقت ممكن»

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