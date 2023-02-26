2023/02/26 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روما – رويترز

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأحد، عن «بالغ الحزن» إزاء حادثة غرق قارب مهاجرين، أودت بحياة العشرات، متعهدة بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسي.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن «رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، تعرب عن بالغ حزنها على الأرواح العديدة التي فُقدت على أيدي مهربي البشر».

وأضاف البيان: «الحكومة ملتزمة بمنع انطلاق رحلات المهاجرين، ومن ثم مثل هذه المآسي وستواصل ذلك، أولاً وقبل كل شيء من خلال المطالبة بأقصى قدر من التعاون من دول الانطلاق (التي يبحر منها المهاجرون) والدول الأصلية (التي ينحدر منها المهاجرون)».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غرق مهاجرين.. إيطاليا تتعهد بالتصدي للهجرة غير النظامية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غرق مهاجرين.. إيطاليا تتعهد بالتصدي للهجرة غير النظامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).