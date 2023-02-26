السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بقيمة 267 مليون دولار

2023/02/26 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية وغرفة جدة في بيان، الأحد، توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال (267.6 مليون دولار).

وأضاف الجانبان أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكر البيان أن المنطقة ستوفر عددا من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين، بجانب مناطق إدارية وسكينة، ومستودعات نموذجية.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الموانئ السعودية على موقع التواصل "تويتر"، فإن المنطقة اللوجستية الجديدة ستقوم بتوفيق نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

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